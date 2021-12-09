موعد مباراة تونس وعمان اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس العرب

يستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر أولى مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2021، حين يلتقي المنتخب التونسي مع شقيقه المنتخب العماني في مباراة قوية لا بديل فيها عن تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة التي تشهد تنافس كبير بين المنتخبات الثمانية التي تمكنت من تخطي مرحلة المجموعات بسهولة، حيث تأهلت منتخبات قطر، وعمان عن المجموعة الأولى، وتأهل منتخب الإمارات، والمنتخب التونسي عن المجموعة الثانية، ويلعب المنتخ القطري صاحب الأرض والجمهور مباراة قوية اليوم ضد نظيره الإماراتي بعد أن يقام موعد مباراة تونس وعمان اليوم في السادسة مساءاً توقيت مكة المكرمة.

نسور قرطاج في مهمة صعبة ضد المنتخب العماني، ساعين لتحقيق فوز يؤهلهم للدور قبل النهائي في كأس العرب، لمواصلة مشوارهم الناجح في البطولة التي تمكنوا فيها من تخطي مرحلة المجموعات بجدارة، بعدما تواجدوا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد منافسة كبيرة مع منتخبات الإمارات، سوريا، وموريتانيا، انتهت تفوق تونس وتواجدها في الصدارة برصيد ست نقاط جمعتها من تحقيق الفوز في مبارتين، والخسارة في مباراة.

المنتخب العٌماني يأمل هو الآخر في مواصلة مشواره في البطولة، وعدم توديعها، بعدما نجح في تخطي مرحلة المجموعات رغم صعوبة المنافسة مع منتخبات العراق، البحرين، وقطر صاحبة الصدارة برصيد تسع نقاط العلامة الكاملة، بينما المنتخب العماني أنهى المنافسة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، جمعها من خوض ثلاث مباريات، تمكنت من تحقيق الفوز في مباراة، وتعادلت مثلها، وخسرت مثلها.

الجمعة 9 ديسمبر 2021.

4:00 توقيت تونس، والجزائر، والمغرب.

11:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

5:00 توقيت مصر، والسودان.

6:00 توقيت مكة المكرمة، اليمن، قطر، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق، والكويت.

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