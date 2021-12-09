البلبيسي : إجراء فحص كورونا إجباري لجميع القادمين إلى المملكة

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إنه على جميع القادمين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية ومن أي دولة إجراء فحص (بي سي آر) حال وصولهم إلى أرض المملكة، موضحا أن القادمين غير ملزمين بالبقاء في المطار إلى حين ظهور النتيجة.

وأكد البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، ضرورة إحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة خلال الـ72 ساعة الماضية للقادمين، قبل وصولهم إلى الأردن.

وبخصوص حضور الحفلات والمهرجانات، بين أن على الحضور تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إحضار فحص (بي سي ار) سلبي النتيجة خلال الـ48 ساعة الماضية. كما أكد ضرورة إقبال الوافدين المقيمين على أرض المملكة، لتلقي جرعتي مطعوم كورونا، مشددًا على أنه سيتم في 15 كانون الأول الحالي تطبيق الإجراءات الجديدة لغير المطعمين من الوافدين والتي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وأشار إلى أن أمر الدفاع 35 لن يسمح لأي مواطن أو وافد بالدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو منشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية العام المقبل 2022. ودعا الدكتور البلبيسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لأهميتها برفع المناعة ضد الفيروس والمتحورات، مشددا على الالتزام بلبس الكمامة، والتي تحمي الشخص من جميع أنواع الفيروسات، وإلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإقبال على تلقي المطاعيم. -