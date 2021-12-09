أخبار اليمن : شهيدة و7 جرحى بنيران سعودية في صعدة

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شهيدة و7 جرحى بنيران سعودية في صعدة

استشهدت امرأة وأصيب 7 مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. شهيدة و7 جرحى بنيران سعودية في صعدةاستشهدت امرأة وأصيب 7 مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 7 بينهم مهاجر أفريقي. وأدان المصدر بشدة استمرار ارتكاب العدو السعودي للجرائم بحق المدنيين على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

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