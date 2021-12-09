تحذير من انتشار الضباب والجليد فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر فى جميع أنحاء البلاد خلال فترة عيد الميلاد حيث يبدأ الجليد فى الظهور اعتبارًا من 20 ديسمبر بسبب منطقة الضغط المنخفض التى تتراكم فوق الدول الاسكندنافية، كما يتوقع خبراء الأرصاد فى صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وأضافت الصحيفة إنه يمكن للبريطانيين أن يتوقعوا استمرار الظروف غير المستقرة فى العام الجديد، مع "فرصة أكبر لطقس أكثر برودة قادمًا من الشرق" اعتبارًا من 27 ديسمبر.
وفقًا لمخططات الكتلة الهوائية، تشير الصحيفة إلى أن درجات الحرارة على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر يمكن أن تصل إلى -10 درجة مئوية.
ومع اقتراب نظام الطقس فى بلدان الشمال الأوروبى من 21 ديسمبر، تستعد درجات الحرارة للانخفاض إلى درجة التجمد.
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