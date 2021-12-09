المغرب : استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى تاريخ لاحق

جدة - نرمين السيد - وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن مصادر مقربة من سلطة النقل الجوى أفادت بأن تعليق الرحلات الجوية سيستمر إلى تاريخ لاحق.
وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضى الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.
وأشارت إلى أن هذا القرار، أيضا، فى إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التى حققها المغرب فى مجال ادارة جائحة “كوفيد-19” وحماية صحة المواطنين.
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