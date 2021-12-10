تسجيل الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق للمطلقات

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق، كشفت وزارة الموارد البشرية أن وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور يختلف عن وضع المطلقات في النظام القديم، فإذا كانت تعيش المطلقات مع أفراد أسرتها، فلن يتمكنوا من الحصول على مبلغ الضمان الأجتماعي المطور، وذلك مع حرص وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية بالاهتمام بالمطلقات وتوفير كافة المساعدات المالية ودعهم من أجل الحصول علي متطلبات الحياة وسوف نوضخ الان طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور كذلك شروط الضمان الإجتماعي المطور للمطلقات والفئات المؤهلة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.

مع إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمطلقات، بهدف تزويد المطلقات بجميع المساعدات المالية التي يحتاجونها حتى يتمكنّ من العيش براحة تامة.

فيما يلي الخطوات التي يجب تتبعها لتتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

على الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد استخدام هذا الرابط للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية.

ثم التعرف على شروط وأحكام الحق في استلام المبلغ المقدم من الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك اكتب جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بدقة.

بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، اضغط على زر إرسال لتقديم الطلب لمراجعته من قبل اللجنة المختصة.

حددت الوزارة مجموعة من الفئات التي تنطبق عليها شروط التمتع بالضمان الاجتماعي وهي:

الزوجة السعودية التي انفصلت عن زوجها ولديها أبناء وتعيش معهم في السعودية.

تعتبر المعوقات والمطلقات والأيتام من أهم الفئات التي يهدف صندوق الضمان الاجتماعي المطور إلى مساعدتهم.

وضعت وزارة التنمية البشرية مجموعة شروط للمطلقة للحصول على مبلغ جديد من الضمان الاجتماعي، وأهمها أن تكون منفصلة عن أهلها وتمتلك منزلا مستقلا :

يجب أن تكون المطلقة سعودية الأصل.

كذلك العيش بشكل دائم في المملكة.

أن لا يزيد عمر المطلقة عن 65 سنة ولا يقل عن 35 سنة.

مطلقة من زوج سعودي.

المطلقات ليس لديهن أي مصدر آخر للدخل.

لا تعمل لأية مصلحة حكومية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على المساعدة حساب مصرفي قبل أن يتمكنوا من تحويل المعاش التقاعدي المضمون.

الزوجة السعودية التي لديها أطفال وأبناؤها يعيشون بشكل دائم في المملكة، ولديهم إقامة دائمة، لا تدخل ضمن شروط الجنسية.

يتم استبعاد المعاقين والأرامل مع الأيتام من متطلبات الأهلية، ويجب أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية.

أن يكون المستفيد من المعاش سعودي الجنسية. كذلك أن يكون من المقيمين داخل المملكة إقامة دائمة. وكذلك أن لا يقل الدخل الشهري عن الحد الإذني للمعاش التقاعدي. كذلك استيفاء جميع معاير امتلاك الثروة. كذلك الالتزام بكل معاير وزراه الموارد البشرية مثل الحالة الصحية والحالة التعليمية وخدمة المجتمع وأن يكون مؤهل للحصول علي المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

في النهاية يمكنك الإطلاع ايضا علي سلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد 1443 ورابط تسجيل الضمان الإجتماعي.