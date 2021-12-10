واشنطن تلوح بالعقوبات في حال فشل الحوار مع إيران

كشف البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من إدارته "الاستعداد" للخطوة المقبلة، في حال فشلت الدبلوماسية في حل الملف النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن بايدن طلب من فريقه النظر في خيارات أخرى للتعامل مع الملف النووي الإيراني، في حال أخفقت الدبلوماسية.

وقالت ساكي: "بناء على مخرجات المحادثات النووية الأخيرة والتقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، نحضر لمسار آخر غير ذلك الدبلوماسي".

وتحدثت ساكي عن "عقوبات محتملة" ستفرض على إيران، ستدرسها الحكومة الأميركية في الفترة المقبلة.

ملف أوكرانيا

وأكد البيت الأبيض أن نية الرئيس الأميركي بايدن من حديثه مع الرئيس الأوكراني، الخميس، هي تقديم الدعم لسيادة أوكرانيا.

وقالت ساكي: "قدمت الولايات المتحدة 400 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا هذا العام".

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي في تغريدة عبر تويتر، إن نظيره الأميركي جو بايدن أطلعه في مكالمة هاتفية، على مضمون محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف زلينسكي أنه بحث مع بايدن السبل المتاحة لحل الصراع في دونباس، وذكر أن المكالمة التي استمرت لساعة ونصف تناولت أيضا الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا.