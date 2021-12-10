الأردن يسجل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الاردنية مساء الخميس، تسجيل أول اصابتين بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الإصابة الأولى تعود لأردني قادم من جنوب إفريقيا، وتم حجره مباشرة في أحد فنادق العاصمة عمّان.

وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني، لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد مؤخرا، وقد تم الحجر عليه في أحد فنادق عمّان أيضا.

وأشارت الوزارة إلى إجرائها لتحقيق في الإصابتين، في سبيل معرفة المزيد من المعلومات.