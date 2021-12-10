القرية العالمية بدبي توضح أسعار التذاكر ومواعيد الافتتاح 2021 خلال أيام الأسبوع

القرية العالمية بدبي، تعتبر من أهم الوجهات الترفيهية والثقافية في دولة الإمارات، هي عبارة عن قرية كبيرة ضمن حدث ضخم تستضيف قرى افتراضية لدول العالم بما يصل لـ78 قرية بما يسمح بالتبادل في الثقافات والأساليب من خلال التنوع الحضاري لتوفر بالتالي فرصة اكتشاف خصائص كل بلد والبحث ضمن جولات عن مراكز التسوق بما هو معروض من المنتجات الفريدة والمطاعم المنتشرة وأجواء الترفيه الرائعة لذلك هي وجهة يخطط الزوار والسياح لقصدها دائماً وتنطلق القرية العالمية في موسمها السادس والعشرين، ونضعكم أمام التسعيرة الجديد لأسعار تذاكر القرية العالمية وطريقة حجز التذاكر 2022.

ماهي القرية العالمية بدبي

وبغض النظر عن الفعاليات التي تستضيفها دبي تأتي القرية العالمية ضمن أهم تلك القائمة، يمكنك في الحقيقة خوض غمار الرحلات الشيقة في القرية ضمن فعاليات وأنشطة لا تخلو من الترفيه، حيث هناك الملاهي، ومسارح العروض الى جانب منطقة التراث الإماراتي الأصيل، يراد للقرية العالمية منذ التأسيس 1997م, جلب الحضارات والثقافات في مكان واحد، حيث تنتشر على مساحة مترامية تبلغ 1.6 مليون متر مربع ، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الإمارات.

القرية العالمية دبي مواعيد العمل 2021

بالإضافة إلى أيام الأسبوع التي تعمل فيها القرية العالمية وتفتح أبوابها، يتم تخصيص يوم الاثنين كيوم لاستقبال العوائل والسيدات، يتم تحديد مواعيد العمل خلال الموسم السادس والعشرين,2021; في يوم السبت حتى الأربعاء بالساعة 4 مساءً – 12 صباحًا، ومن الخميس حتى الجمعة في الساعة 4 مساءً – 1 صباحًا،

متى تغلق القرية العالمية 2021

تنطلق القرية العالمية في دبي ضمن موسمها السادس والعشرين، وتقام فيها أحداث بشكل يومي، بوجهات متنوعة تبرز الثقافة، الترفيه، التسوق، والكشكات. أنطلق رسمياً قرية عالمية في تاريخ 26 أكتوبر ومن المقرر ان تستمر حتى 10 أبريل 2020 (تاريخ الإغلاق).

موقع حجز تذاكر القرية العالمية

أطلقت القرية العالمية من خلال الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية ميزة شراء التذاكر إلكترونياً ويمكن عبر رابط حجز تذاكر دخول القرية العالمية الخاصة بكم اون لاين شراء تذاكر الدخول وسعرها 15 درهماً كما ستتعرفون من خلال نفس الرابط على فعاليات القرية العالمية في انطلاقتها الـ26.