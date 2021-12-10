بايدن يحذر روسيا من عواقب الهجوم على أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين العميقة بشأن الإجراءات العدوانية لروسيا تجاه أوكرانيا.
وأضاف البيان أن بايدن أوضح لزيلينسكي، أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردون بإجراءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية في حالة حدوث تدخل عسكري إضافي".
وتابع: "أوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها ملتزمون بمبدأ عدم اتخاذ قرارات أو مناقشات حول أوكرانيا بدون أوكرانيا".
وشدد البيان على "دعوة روسيا إلى تهدئة التوترات، واتفقوا على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لإحراز تقدم ملموس في حل النزاع".
واختتم بالقول: "شدد الرئيس بايدن على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في دعم تدابير بناء الثقة للمضي قدما في تنفيذ اتفاقات مينسك".
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