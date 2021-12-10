عشرات القتلى في حادث مروري بالمكسيك

لقي 49 مهاجرا على الأقل مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية تشاباس، إن الحادث وقع قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة الولاية، مشيرا إلى أن حالة ثلاثة من الجرحى خطرة.

ومن جانبه، أعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع الضحايا، حسبما نقلت "فرانس برس".