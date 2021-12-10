تأجلت مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليغ" كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع بين برايتون وتوتنهام بسبب تفشي كوفيد-19 بين اللاعبين والإداريين في النادي اللندني.
وتأجلت أيضا مباراة توتنهام ضمن دوري المؤتمر الأوروبي أمام رين، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وأغلق مقر تدريب توتنهام بعد أن صرح المدير الفني أنتونيو كونتي الأربعاء بأن 8 لاعبين و5 إداريين ثبتت إصابتهم بكورونا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وقرر مجلس إدارة "بريمرليغ" تأجيل مباراة برايتون التي كان من المخطط أن تقام الأحد "بعد إرشادات من مستشارين طبيين، مع وضع صحة اللاعبين والإداريين كأولوية".
وتابع بيان "البريمرليغ"، أنه يعتزم تحديد موعد آخر المباراة "في الوقت المناسب لذلك لاحقا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا "يغزو" ناديا إنجليزيا.. إصابة 8 لاعبين بالفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.