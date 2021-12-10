الأردن تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها أمس، إن الإصابة الأولى تعود لشخص أردنى قادم من جنوب إفريقيا وتم عزله صحياً فى أحد الفنادق، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردنى لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد مؤخراً، وهو معزول صحياً فى أحد الفنادق أيضاً، ويجرى حالياً إجراء استقصاء وبائى لمعرفة تفاصيل الإصابة.

من ناحية أخرى، كشفت دراسة جديدة أن عقار فايزر بيونتك أكثر فاعلية ضد السلالة أوميكرون التى تم اكتشافها الشهر الماضى فى جنوب أفريقيا.

وأظهرت الدراسة - التى نشرت فى مجلة نيتشر وورلد نيوز - أن ما يتضح من المعلومات الأولية من تجربة جنوب إفريقيا التى تخضع حاليًا للدراسة فإن الاصابة بالسلالة أوميكرون انخفضت بشكل كبير نتيجة للمناعة المكتسبة عن التطعيم المضاد لكوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بيونتك.

وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست سوى البيانات التجريبية الأولى التى توضح مدى جودة أداء التطعيم ضد كورونا فى وجود اوميكرون.

وقارنت دراسة أجراها خبراء بقيادة أليكس سيجال من منظمة الأبحاث الصحية فى إفريقيا بين 14 عينة بيولوجية من 12 شخصًا مع عينة حية من السلالة أوميكرون، وعموما، تم تحصين الأشخاص الـ 12، فيما كان هناك 6 اشخاص مصابين سابقا.