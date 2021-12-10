qatar vs uae.. موعد مباراة الامارات وقطر اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

موعد مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة. نتعرف على تفاصيلها كاملة في هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يواجه منتخب الامارات اليوم نظيره منتخب قطر ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. وفي غضون ذلك من المقرر أن تقام مباراة الامارات وقطر اليوم على ملعب ستاد البيت. حيث يأمل المنتخب الاماراتي في هذا اللقاء لاستكمال تحقيق المزيد من النتائج الايجابية من أجل مواصلة مشواره لنهائي كأس العرب 2021. وحصد لقب الموسم لهذا العام بالتفوق وحصد ثلاث نقاط جديد في مباراة قطر اليوم. خاصة وأن منتخب الامارات يُدرك جيدًا مدى صعوبة خصمه القطري كونه سيستغل عامل اللعب على أرضة لمنافسته بأقصى ما لديه بين جماهيره. وفي السياق ذاته نتابع معكم فيما يلي موعد مباراة الامارات وقطر في كأس العرب اليوم و القنوات الناقلة.

ستكون المنافسة خلال مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب. شرسة وقوية إلى أقصى حد لكون المنتخب القطري يمتلك فريق كبير يضم بين صفوفه لاعبين ذو إمكانيات وخبرات قوية. ولكن المنتخب الاماراتي الابيض يسعى جاهدًا للفوز فقط من أجل التأهل نهائي بطولة كأس العرب 2021 وحصد لقب البطولة العربية لهذا الموسم. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب الامارات ثلاث مباريات وكانت أولى اللقاءات أمام المنتخب السوري والذي تغلب عليه بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم الثلاثاء الماضي على ملعب 974.

وخاض منتخب الامارات مباراة الجولة الثانية ضد منتخب موريتانيا والذي تغلب عليه بالفوز بهدف نظيف يوم الجمعة الماضية. فيما كانت آخر مواجهة له بدور المجموعات أمام منتخب تونس والذي تجرع الهزيمة أمامه بنتيجة هدف مقابل لا شيئ خلال اللقاء الذي أقيمت على ملعب الثمامة.

مباراة الامارات ضد قطر اليوم في كأس العرب ستكون مليئة بالكثير من الأحداث الكروية الهامة في مشوار المنتخبين بالبطولة العربية. خاصة وأن المنتخب القطري حقق نتائج إيجابية قوية خلال مبارياته التي خاضها في كأس العرب 2021 حتى الآن. فقد واجه منتخب قطر شقيقه المنتخب البحريني خلال الجولة الإفتتاحية وتغلب عليه بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري على ملعب ستاد البيت.

وفي مباراة قطر بالجولة الثانية أمام منتخب عمان. تمكن الأول من تحقيق فوزه الثاني بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية على ستاد ملعب الثمامة. أما في مباراة قطر بالجولة الثالثة ضد منتخب العراق فقد فاز العنابي بنتيجة بثلاثية نظيفة. وفي غضون ذلك نتناول معكم فيما يلي موعد مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة.

يحين موعد مباراة الامارات وقطر في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021. والتي تقام على ملعب ستاد البيت. فيما تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. وقد يهمك أيضًا التعرف على موعد مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الامارات وقطر اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً قطر في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وقطر اليوم في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. من المقرر أن يتم بثها مباشرة وبشكل مجاني بجودة بث عالية HD دون تشفير. عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة. ويمكنكم متابعة مباراة الامارات اليوم من خلال تنزيل الترددات التالية على أجهزة الريسيفر.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD