أسعار الوقود اليوم بالمملكة في ديسمبر 2021 والذي تقوم شركة أرامكو القابضة الكبيرة بالمملكة بتحديده بشكل شهريا بدلا من تحديد قيمة السعر بشكل ربع سنوي، ويتابع جميع المواطنين السعوديين والمقيمين في جميع ارجاء المملكة بشكل شهري التعرف على الأسعار الجديدة للمحروقات جميعها، وخاصة أسعار بنزين 90 وبنزين 95 والتي يتغير شهرا بعد شهر، وقد قامت الشركة العملاقة في الشهر الماضي بتثبيت أسعار البترول والمنتجات والمشتقات البترولية على المستويات التي كانت من قبل، في أكتوبر 2021، ويترقب المقيمين بالمملكة التعرف على المستويات الجديدة لديسمبر 2021.

أرامكو Aramco أسعار الوقود اليوم بالمملكة “ديسمبر 2021” موعد تطبيق أسعار المحروقات الجديدة

وكان العملاق البترولي السعودي في السنوات الماضية بقوم بتحديد الأسعار بشكل ربع سنوي، حيث كانت مستويات المواد البترولية ليست في تذبذب كبير بينما تم تغيير القانون القديم ليتقوم الشركة بتحديد السعر شهريا، وتقوم جميع محطات الوقود التي تتزود بها السيارات الحاصة وكذلك عربات النقل بتحديد السعر شهريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادين ويكون مساء الجمعة هو الموعد المقرر لتغيير سعر الوقود بالمملكة على أن يتم بداية تطبيق السعر الجديد رسميا بجميع المحطات صباح السبت.

شركة أرامكو للمنتجات البترولية

الشركة القابضة لجميع المنتجات البترولية واستخراج البترول بالمملكة وهي من اكبر الشركات التي تتحكم في السعر الخاص بالمشتقات والمنتجات الخاصة بالوقود في المملكة، كما تقوم بمتابعة الأسعار العالمية وتقوم برفع إنتاج البترول أو تخفيضه حسب العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد قامت المملكة ممثلة في شركاتها بالفترة الأخيرة بتخفيض الإنتاج اليومي من براميل البترول حفاظا على المستوى العام لسعر البترول مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية باستخراج كميات من المخزون الاستراتيجي لها لخفض السعر العالمي قليلا، وتقوم الشركة السعودية بالتحكم في سعر البترول حسب رفع أو تثبيت أو خفض الإنتاج، بما يضمن مصلحة المملكة ومتوسط يعر البرميل لديها.

أسعار الوقود 90 – 95 بالمملكة في شهر نوفمبر الماضي

قامت أرامكو القابضة بتثبيت القيمة المخصصة للبترول والمنتجات والمشتقة منه “أسعار نوفمبر 2021” على نفس مستوياتها في أكتوبر 2021، ويتحكم في هذا السعر العالمي للبرميل ومستويات العرض والطلب في السوق العالمي وكذلك السوق المحلي، كما تقوم حالة التضخم في الأسعار بالتحكم أيضا بشكل أو بآخر في السعر الجديد للوقود عالميا ومحليا، وكانت أسعار الوقود بالشهر الماضي كالتالي: