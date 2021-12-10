مباراة تونس وعمان اليوم.. موعد المباراة في ربع نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة. نتعرف علي تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي المنتخب التونسي ضد نظيره منتخب عمان مساء اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021. وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس العرب 2021. والتي تستضيف فعالياتها دولة قطر في الموسم الحالي. ومن المقرر أن تقام مباراة تونس ضد عمان اليوم على ملعب ستاد المدينة التعليمية. حيث يأمل المنتخب التونسي في هذا اللقاء لاقتناص فرصة التأهل لنهائيات كأس العرب وذلك بحصد ثلاث نقاط جديدة على حسابه منافسه منتخب عمان. وذلك بعدما أنهى المنتخب التونسي مساء الأمس. استعداداته لمباراة عمان اليوم. والتي سعى خلالها الجهاز الفني للتركيز على الكرات الثابته. وفي غضون ذلك نتناول معكم فيما يلي موعد مباراة تونس وعمان اليوم و القنوات الناقلة.

تحل مباراة تونس وعمان اليوم في منافسات ربع نهائي كأس العرب. والتي سيتأهل خلالها المنتخب الصاعد إلى نهائيات البطولة العربية. وفي السياق ذاته خاض المنتخب التونسي أولى مواجهات ببطولة كأس العرب أمام منتخب موريتانيا وتمكن خلال هذا اللقاء من تحقيق فوز قوي بنتيجة 5-1. خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

وخاض منتخب تونس مباراته الثانية أمام منتخب سوريا وتلقى صفعة قوية أمام نسور قاسيون بثنائية نظيفة. يوم الجمعة الماضية الموافق 3-12-2021. وفي مباراة تونس ضد الامارات تمكن منتخب نسور قرطاج من الفوز على المنتخب الاماراتي بنتيجة 1-0. خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الثمامة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وبعدما تعرفنا على مشوار المنتخب التونسي في مبارياته ببطولة كأس العرب 2021. نتناول معكم في الآتي. مشوار المنتخب العماني بالبطولة والذي خاض أولى مواجهاته بالبطولة أمام المنتخب العراقي وتعادل معه ايجابيًا بنتيجة 1-1 على ملعب الجنوب. وفي مباراة عمان ضد نظيره منتخب قطر. لم يتمكن المنتخب العماني من تحقيق الفوز في هذا اللقاء واكتفى بتقليص الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 1-2. فيما تمكن منتخب عمان من الفوز على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 3-0. وذلك خلال منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021 والتي أقيمت على ملعب ستاد أحمد بن على المونديالي في قطر. وإليكم موعد مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة.

يحين موعد مباراة تونس وعمان في دور الربع نهائي من بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021. والتي تقام على ملعب ستاد المدينة التعليمية القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس وعمان اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً عمان في تمام الساعة 7:00 مساءً

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان اليوم في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. من المقرر أن تكون مُذاعة عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة. وذلك بشكل مجاني دون تشفير من خلال الترددات التالية. فيما يمكنك أيضًا الإطلاع على موعد مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD