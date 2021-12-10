الشرطة الكندية تعتقل شخصا للاشتباه بأنه كان يعمل لصالح شركة فضائية صينية

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو كندا الدولى اليوم الخميس أن الشرطة الملكية اعتقلت وانبينج جينج (61 عاما) إثر تحقيق أجراه الفريق المتكامل للأمن الوطنى، ووجهت له تهمة خيانة الأمانة. وتفيد معلومات أولية أن وانبينج جينج استغل وضعه كمهندس لدى وكالة الفضاء الكندية من أجل التفاوض بطريقة سرية نيابة عن شركة فضائية صينية بشأن محطات أقمار اصطناعية مزمع إنشاؤها فى إيسلندا. وأوضحت الشرطة أن المهندس لم يكن مخولا القيام بهذا النوع من اللوبى لصالح وكالة الفضاء الكنديّة. ومن المقرر أن يمثل وانبينج جينج أمام المحكمة فى مدينة لونجوى فى 15 ديسمبر الجارى. وأكدت وكالة الفضاء الكندية حسب معلومات أفادت بها لِراديو كندا،أنها تتعاون منذ البداية فى التحقيق، ولكنها تمتنع عن التعليق بشأنه لأن القضية مطروحة أمام القضاء.

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