مقتل 49 شخصا فى حادث سير بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول تأكيده أن 37 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الحادث.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالى للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 295893.

كما ارتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و908534.

وتعهد الرئيس المكسيكى آندريس مانويل لوبيز بالعمل على توفير الرعاية الصحية مجانا لمواطنيه قبل نهاية فترة رئاسته التى تنتهى خلال عام 2024.

وقال لوبيز فى تصريحات له "إن الحلم الذى أريد تحقيقه هو أن يتم تقديم الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية، بحلول نهاية فترة ولايتى، إن توفير هذه الرعاية يعنى أن يكون الكشف الطبى عند الأطباء وإجراء التحاليل والعلاج مجانا، لأن الصحة حق مشترك لشعبنا".

وأضاف الرئيس المكسيكى أن الحكومة الحالية تسلمت النظام الصحى فى حالة مزرية، موضحا أن معدل الأطباء بالنسبة للسكان كان يعادل ما نسبته 1.2 طبيب لكل ألف شخص، بينما المعدل الطبيعى هو توفير 3 أطباء لكل ألف شخص، ولذلك فإن ضمان إيجاد نظام للرعاية الصحية العامة كان يشكل تحديا حقيقيا.