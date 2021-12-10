بتتبيلة الثوم والخلطة السرية اعملي مخلل البابا غنوج بالطحينة بمكونات لذيذة وسر تتبيلة المطاعم

يعد الباذنجان مكون من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات ومن أمثلة هذه الوصفات هي الباذنجان المقلي أو المشوي أو صينية الباذنجان بالشاميل واللحمة المفرومة أو الباذنجان المحشي أو المسقعة أو سلطة الباذنجان أو مخلل الباذنجان والذي يسمي بابا غنوج، وكل هذه الوصفات تتميز بطعم لذيذ وشهي وهذا بسبب الباذنجان الذي يكون أحد مكوناتها الأساسية وغير ذلك تعد كل هذه الوصفات مهمة ومفيدة لجسم الإنسان نظرا لإحتواء الباذنجان علي عدد من العناصر الغذائية فهو غني جدا بالحديد والبروتين. مكونات عمل مخلل البابا غنوج ربع كيلو من الباذنجان.

كوب واحد كبير من الطحينة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

كمية من البقدونس المفروم والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. طريقة عمل مخلل البابا غنوج نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية ثم نقوم بتحضير ربع كيلو من الباذنجان يتم غسله جيدا بالماء، وبعد ذلك يتم تقطيعه إلي نصفين ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ونضع بها الباذنجان بعد تقطيعه ثم نضعها في الفرن ونتركه حتي يتم شوي الباذنجان، ومن الممكن أن نقم بشوي الباذنجان علي النار وأيضا ممكن أن نقوم بسلق الباذنجان فالطريقتين لهما طعم لذيذ.

وبعد شوي الباذنجان نقوم بتقشيره ويتم وضعه في طبق مناسب وبعد ذلك نقوم بهرس الباذنجان بإستخدام شوكة.

وبعد ذلك يتم تحضير طبق عميق ونضع في هذا الطبق كمية الباذنجان الذي يتم شويه أو سلقه ثم نضيف إليه كوب واحد كبير من الطحينة، ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من البقدونش والشبت بشرط أن يكون كلا منهما مفروم ناعم وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة ونضيف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح وملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات حتي يكون القوام ثقيل ثم يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به البابا غنوج ونقوم بتقديمه. مكونات عمل مخلل البابا غنوجطريقة عمل مخلل البابا غنوج الوسوم

يعد الباذنجان مكون من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات ومن أمثلة هذه الوصفات هي الباذنجان المقلي أو المشوي أو صينية الباذنجان بالشاميل واللحمة المفرومة أو الباذنجان المحشي أو المسقعة أو سلطة الباذنجان أو مخلل الباذنجان والذي يسمي بابا غنوج، وكل هذه الوصفات تتميز بطعم لذيذ وشهي وهذا بسبب الباذنجان الذي يكون أحد مكوناتها الأساسية وغير ذلك تعد كل هذه الوصفات مهمة ومفيدة لجسم الإنسان نظرا لإحتواء الباذنجان علي عدد من العناصر الغذائية فهو غني جدا بالحديد والبروتين. مكونات عمل مخلل البابا غنوج ربع كيلو من الباذنجان.

كوب واحد كبير من الطحينة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

كمية من البقدونس المفروم والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. طريقة عمل مخلل البابا غنوج نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية ثم نقوم بتحضير ربع كيلو من الباذنجان يتم غسله جيدا بالماء، وبعد ذلك يتم تقطيعه إلي نصفين ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ونضع بها الباذنجان بعد تقطيعه ثم نضعها في الفرن ونتركه حتي يتم شوي الباذنجان، ومن الممكن أن نقم بشوي الباذنجان علي النار وأيضا ممكن أن نقوم بسلق الباذنجان فالطريقتين لهما طعم لذيذ.

وبعد شوي الباذنجان نقوم بتقشيره ويتم وضعه في طبق مناسب وبعد ذلك نقوم بهرس الباذنجان بإستخدام شوكة.

وبعد ذلك يتم تحضير طبق عميق ونضع في هذا الطبق كمية الباذنجان الذي يتم شويه أو سلقه ثم نضيف إليه كوب واحد كبير من الطحينة، ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من البقدونش والشبت بشرط أن يكون كلا منهما مفروم ناعم وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة ونضيف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح وملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات حتي يكون القوام ثقيل ثم يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به البابا غنوج ونقوم بتقديمه. مكونات عمل مخلل البابا غنوجطريقة عمل مخلل البابا غنوج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة الثوم والخلطة السرية اعملي مخلل البابا غنوج بالطحينة بمكونات لذيذة وسر تتبيلة المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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