بالصدفة.. صيادان يرصدان "وحشا بحريا" عملاقا

تمكّن صيادان من تصوير سمكة عملاقة من نوع "الشمس"، بينما كانوا في رحلة تجديف قبالة كاليفورنيا.
وأوضح جيرمان وهو أحد الصيادين، أن طول السمكة يتراوح بين 9 إلى 10 أقدام، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وبيّن أنه "من الصعب مقارنة سمكة الشمس بالمخلوقات البحرية الأخرى لأنها تبدو غريبة للغاية، فهي مثل سمكة قرش مشوهة تعرضت للعض من المنتصف. لقد رأيت الكثير على مر السنين من هذه السمكة، ولكن هذه كانت الأكبر".
وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر سمكة عظمية في العالم من حيث الوزن كانت سمكة شمس تم اصطيادها في عام 1996 قبالة كاموجاوا في اليابان، وكانت تزن 2300 كيلوغراما وطولها 8 أقدام و11 بوصة.
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