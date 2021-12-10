بايدن يحذر روسيا من عواقب الهجوم على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان، إن الرئيس الأمريكى أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين العميقة بشأن الإجراءات العدوانية لروسيا تجاه أوكرانيا.

وأضاف البيان أن بايدن أوضح لزيلينسكى، أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردون بإجراءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية فى حالة حدوث تدخل عسكرى إضافي".

وتابع: "أوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها ملتزمون بمبدأ عدم اتخاذ قرارات أو مناقشات حول أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وشدد البيان على "دعوة روسيا إلى تهدئة التوترات، واتفقوا على أن الدبلوماسية هى أفضل طريقة لإحراز تقدم ملموس فى حل النزاع".

واختتم بالقول: "شدد الرئيس بايدن على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة فى دعم تدابير بناء الثقة للمضى قدما فى تنفيذ اتفاقات مينسك".