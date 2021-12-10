مسؤول أمريكى: بايدن لم يقدم أى تنازلات لبوتين خلال اتصال أوكرانيا

وقال المسؤول إن بايدن أكد بوضوح للحلفاء فى الناتو التمسك بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، التى تقضى بأن أى هجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوما على الجميع.
وأجرى بايدن يوم الخميس اتصالين منفصلين مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكس وحلفاء أمريكا فى الناتو من دول أوروبا الوسطى لمناقشة نتائج قمته الافتراضية مع الرئيس الروسى التى عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وحذر خلالها بايدن من فرض عقوبات على روسيا فى حال "اجتياحها" لأوكرانيا. من جهته طالب بوتين حلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية لموسكو بشأن عدم التوسع شرقا، ودعا لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن الأزمة فى أوكرانيا.
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