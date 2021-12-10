الوفيات تجازت الـ5 ملايين.. تعرف على الموقف الوبائى لكورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 268.484.455، وإجمالى الوفيات 5.286.786.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 794.647 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 49.660.358.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات ب616.457 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 22.177.059.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 474.111وإجمالى إصابات 34.666.241.

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.894 وإجمالى إصابات 3.908.534.

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 280.427 وإجمالى إصابات 9.752.340.

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات201.490 وإجمالى إصابات 2.248.447

وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 146.592 وإجمالى إصابات 10.722.083.

وفى المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالى وفيات 143.918 وإجمالى إصابات 4.258.560.

وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 134.551 وإجمالى إصابات 5.164.780.

تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 130.524 وإجمالى إصابات 6.147.872.