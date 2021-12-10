ماكرون يتهم بريطانيا يالتراجع عن وعودها بشأن هذا الأمر

واتهم ماكرون الحكومة البريطانية بالنكوص عن وعودها بشأن تراخيص الصيد وخيانة الصداقة الفرنسية - البريطانية، من خلال توقيع اتفاق سرى لبناء غواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا أدى إلى إلغاء عقد فرنسى منافس.
وقال ماكرون فى مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن الحكومة البريطانية "لا تفعل ما تقول"، مضيفا أن البلدين "بحاجة إلى العمل معا بحسن نية"، لا سيما فى مجال الهجرة.
وغادر آلاف المهاجرين الساحل الفرنسى فى الأشهر الأخيرة فى قوارب مطاطية صغيرة فى محاولة للوصول إلى بريطانيا.
إلى ذلك قال ماكرون "لماذا يوجد هؤلاء النساء والرجال فى هذه الظروف الرهيبة؟ لأنهم لا يريدون اللجوء فى فرنسا".
وحث بريطانيا على خلق مسارات أوضح للجوء لردع الناس عن العبور الخطير. وذكر أيضا أن النموذج الاقتصادى البريطانى الذى يعتمد على العمل غير القانونى للأجانب يجذب بعض المهاجرين.
وتتبادل بريطانيا وفرنسا الاتهام بعدم بذل جهود كافية لمنع وفاة ما لا يقل عن 27 مهاجرا إثر غرق قاربهم الشهر الماضى قبالة سواحل كاليه.
وقال ماكرون أيضا إن فرنسا ستقرر مع المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الخطوات التالية فى نزاع الصيد البحرى بين فرنسا وبريطانيا.
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