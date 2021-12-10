أسرار عمل مخلل الجزر البيتي بطريقة سريعة مقرمشة ومن غير ما يتغير طعمه

توجد أنواع متعددة من المخللات ومن أمثلتها مخلل الخيار ومخلل الليمون والقرنبيط والزيتون والباذنجان والفلفل الحار والجزر فكل نوع من هذه الأنواع لها طعم مميز ومختلف عن غيره ومن الممكن أن نقوم بتخليل أكثر من نوع مع بعض في برطمان واحد، حيث أن المخللات تعتبر طبق من الأطباق الضرورية واللازم وجودها علي السفرة بجانب كل المأكولات بما فيهم المعجنات، فنجد عدد من الأشخاص يقومون بعمل المخلل بإستخدام الماء والخل الأبيض فقط أو بإستخدام الماء والملح فقط أو يقومون بوضع السكر أحيانا لأن السكر يعطي قرمشه لذيذه لأي نوع من أنواع المخللات. مكونات عمل مخلل الجزر نصف كيلو من الجزر صغير الحجم.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

أربعة أكواب من الماء الدافئ.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح. طريقة عمل مخلل الجزر قومي بتجهيز نصف كيلو من الجزر ومن الأفضل أن يكون حجم الجزر صغير ثم يتم غسله بالماء وبعد ذلك قومي بتقشير الجزر جيدا، ثم يتم تقطيعه علي شكل شرائح قصيرة ورفيعة ويتم تجهيز برطمان زجاجي نظيف ونضع به شرائح الجزر الذي تم تقطيعه.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق مناسب ونضع في هذا الطبق ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ونضيف ربع كوب صغير من الخل الأبيض، ثم نضع أربعة أكواب كبيرة الحجم من الماء ويفضل أن تكون دافئة وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الملح ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.

ثم قومي بتقليب كل هذه المكونات التي توجد بالطبق ويمكن تقليبها بإستخدام مضرب السلك حتي يتم ذوبان السكر والملح بطريقة جيدة.

وبعد ذلك قومي بوضع خليط الماء الذي تم تجهيزه في الخطوة السابقة علي البرطمان الزجاجي الذي يوجد به شرائح الجزر، ثم نضيف في النهاية ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي وبعد ذلك قومي بخلط كل المكونات وهي في البرطمان بإستخدام ملعقة.

ثم نترك هذا البرطمان في الثلاجه لمدة عشر أيام تقريبا حتي يتم تخليل الجزر جيدا. مكونات عمل مخلل الجزرطريقة عمل مخلل الجزر الوسوم

توجد أنواع متعددة من المخللات ومن أمثلتها مخلل الخيار ومخلل الليمون والقرنبيط والزيتون والباذنجان والفلفل الحار والجزر فكل نوع من هذه الأنواع لها طعم مميز ومختلف عن غيره ومن الممكن أن نقوم بتخليل أكثر من نوع مع بعض في برطمان واحد، حيث أن المخللات تعتبر طبق من الأطباق الضرورية واللازم وجودها علي السفرة بجانب كل المأكولات بما فيهم المعجنات، فنجد عدد من الأشخاص يقومون بعمل المخلل بإستخدام الماء والخل الأبيض فقط أو بإستخدام الماء والملح فقط أو يقومون بوضع السكر أحيانا لأن السكر يعطي قرمشه لذيذه لأي نوع من أنواع المخللات. مكونات عمل مخلل الجزر نصف كيلو من الجزر صغير الحجم.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

أربعة أكواب من الماء الدافئ.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح. طريقة عمل مخلل الجزر قومي بتجهيز نصف كيلو من الجزر ومن الأفضل أن يكون حجم الجزر صغير ثم يتم غسله بالماء وبعد ذلك قومي بتقشير الجزر جيدا، ثم يتم تقطيعه علي شكل شرائح قصيرة ورفيعة ويتم تجهيز برطمان زجاجي نظيف ونضع به شرائح الجزر الذي تم تقطيعه.

وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق مناسب ونضع في هذا الطبق ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ونضيف ربع كوب صغير من الخل الأبيض، ثم نضع أربعة أكواب كبيرة الحجم من الماء ويفضل أن تكون دافئة وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الملح ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.

ثم قومي بتقليب كل هذه المكونات التي توجد بالطبق ويمكن تقليبها بإستخدام مضرب السلك حتي يتم ذوبان السكر والملح بطريقة جيدة.

وبعد ذلك قومي بوضع خليط الماء الذي تم تجهيزه في الخطوة السابقة علي البرطمان الزجاجي الذي يوجد به شرائح الجزر، ثم نضيف في النهاية ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي وبعد ذلك قومي بخلط كل المكونات وهي في البرطمان بإستخدام ملعقة.

ثم نترك هذا البرطمان في الثلاجه لمدة عشر أيام تقريبا حتي يتم تخليل الجزر جيدا. مكونات عمل مخلل الجزرطريقة عمل مخلل الجزر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل مخلل الجزر البيتي بطريقة سريعة مقرمشة ومن غير ما يتغير طعمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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