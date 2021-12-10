سحر مفعول مكون تبييض وتفتيح اليدين والرجلين وتقشير الجلد الميت وإزالة البقع والأسمرار نهائياً

تعد مشكلة إسمرار اليدين والرجلين من أكبر المشاكل التي تواجه كل فتاة أو إمرأة لأنها من الأشياء التي تتسبب في الشعور بالخجل حيث أنهما من المناطق التي تكون ظاهرة لذلك تهتم بها كل الفتيات، فعندما تكون بشرة اليدين والرجلين بهذا اللون الأسمر أو الداكن تلجأ إلي أستخدام الأشياء التي تعمل علي تبييض اليدين والرجلين فقد يحدث إسمرار لهذه المناطق نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، ولتبييض هذه المناطق بكل سهولة وبنتيجة فعالة لابد من إستخدام وصفة طبيعية فهذه الوصفة لها القدرة علي تبييض المناطق بسبب إحتوائها علي بعض المكونات الطبيعية والتي توجد في كل مطبخ ولا تحتاج إلي تكاليف عالية فهي من ضمن العلاجات الإقتصادية، ومن ناحية آخري توجد علاجات تُباع بأعلي الأسعار ولكن تأثيرها سلبي وقد يضر الجلد أحيانا بسبب إحتواء هذه الكريمات علي مواد كيميائية ضارة. مكونات خلطة لتبييض اليدين والرجلين ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي. طريقة عمل خلطة لتبييض اليدين والرجلين قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من ماء الورد، وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي ثم قومي بخلط كل هذه المكونات.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي اليدين والرجلين ونتركهم لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسل هذه المناطق بطريقة جيدة بإستخدام الماء الفاتر، وبعد ذلك يتم إستخدام كريم مرطب ولابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

وتوجد طريقة آخري تساعد علي تبييض اليدين والرجلين وهي عبارة عن تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الخيار ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متماسك، ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي اليدين والرجلين ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بإستخدام الماء الفاتر وتكرر أيضا هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع وبعد مرور شهر واحد فقط سوف تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها. مكونات خلطة لتبييض اليدين والرجلينطريقة عمل خلطة لتبييض اليدين والرجلين الوسوم

تعد مشكلة إسمرار اليدين والرجلين من أكبر المشاكل التي تواجه كل فتاة أو إمرأة لأنها من الأشياء التي تتسبب في الشعور بالخجل حيث أنهما من المناطق التي تكون ظاهرة لذلك تهتم بها كل الفتيات، فعندما تكون بشرة اليدين والرجلين بهذا اللون الأسمر أو الداكن تلجأ إلي أستخدام الأشياء التي تعمل علي تبييض اليدين والرجلين فقد يحدث إسمرار لهذه المناطق نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، ولتبييض هذه المناطق بكل سهولة وبنتيجة فعالة لابد من إستخدام وصفة طبيعية فهذه الوصفة لها القدرة علي تبييض المناطق بسبب إحتوائها علي بعض المكونات الطبيعية والتي توجد في كل مطبخ ولا تحتاج إلي تكاليف عالية فهي من ضمن العلاجات الإقتصادية، ومن ناحية آخري توجد علاجات تُباع بأعلي الأسعار ولكن تأثيرها سلبي وقد يضر الجلد أحيانا بسبب إحتواء هذه الكريمات علي مواد كيميائية ضارة. مكونات خلطة لتبييض اليدين والرجلين ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي. طريقة عمل خلطة لتبييض اليدين والرجلين قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من ماء الورد، وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي ثم قومي بخلط كل هذه المكونات.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي اليدين والرجلين ونتركهم لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسل هذه المناطق بطريقة جيدة بإستخدام الماء الفاتر، وبعد ذلك يتم إستخدام كريم مرطب ولابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

وتوجد طريقة آخري تساعد علي تبييض اليدين والرجلين وهي عبارة عن تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الخيار ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متماسك، ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي اليدين والرجلين ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بإستخدام الماء الفاتر وتكرر أيضا هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع وبعد مرور شهر واحد فقط سوف تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها. مكونات خلطة لتبييض اليدين والرجلينطريقة عمل خلطة لتبييض اليدين والرجلين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر مفعول مكون تبييض وتفتيح اليدين والرجلين وتقشير الجلد الميت وإزالة البقع والأسمرار نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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