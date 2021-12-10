موعد مباراة عمان وتونس في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 والتشكيل المتوقع اللقاء الرسمي الأول بين السلطنة وتونس 

ننشر موعد مباراة عمان وتونس في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 والتشكيل المتوقع لللقاء الرسمي الأول بين سلطنة عمان وتونس على ملعب ستاد المدينة التعليمية بدولة قطر، مباراة قوية تجمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب عمان في ربع نهائي كأس العرب 2021 ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

موعد مباراة عمان وتونس

ومن من المقرر ان تنطلق مباراة منتخب سلطنة عمان ضد منتخب تونس اليوم تلجمعة الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت الدوحة ، والساعة السابعة بتوقيت عمان، والساعة الرابعة بتوقيت تونس ، وفي تمام الساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي ، كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدف مقابل لا شيئ ، وفوزه علي موريتانيا ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

بينما تأهل المنتخب العماني للمركز الثاني بعد قطر ، وبعد الفوز القوي في مباراته مع منتخب البحرين حيث احرز ثلاثة أهداف مقابل لا شيئ ، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العرب.

المباراة الأول بين عمان وتونس

ولم يلتقي من قبل منتخب تونس ونظيره منتخب عمان في مواجهات رسمية ، فتعد مباراة تونس وعمان غد المباراة الأولي الرسمية لمواجهة الفريقين ، في ربع نهائي كأس العرب ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021 , المقامة بدولة قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر، ياسين مرياح، بلال العيفة ومحمد أمين بن حميدة.

الوسط: حنبعل المجبري، فرجاني ساسي وغيلان الشعلالي.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي وأمجد الحارثي.

الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي.

الهجوم: منذر علوي، خالد الهجري .

تنقل المباراة القناة الأولى لشبكة قنوات beIN SPORTS HD1،

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح:2_3

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام عمانتشكيل منتخب عمان المتوقع ضد تونسالقنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس في كأس العرب