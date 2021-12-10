رابط نتائج القبول المركزي ٢٠٢١-٢٠٢٢ موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني للجامعات العراقية

نتائج القبول المركزي 2021-2022 ، ما زلنا نستكمل معكم سلسلة متواصلة من أهم الأخبار عن إعلان نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني للجامعات العراقية للطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات القبول المركزي لعام 2022 للالتحاق بالجامعات العراقية بالمحافظات، ويترقب جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية الإعلان عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 والتي سيتم نشرها عبر بوابة وزارة التربية العراقية على الإنترنت قريباً، وذلك حسب ما صرحت به بعض المصادر التربوية المطلعة والقريبة وهذا ما سنوضحه أدناه، وهناك العديد من المواقع ستعمل على توفير رابط نتائج القبول المركزي ٢٠٢١-٢٠٢٢ مثل موقع نتائجنا وموقع النجاح.

نتائج القبول المركزي ٢٠٢١-٢٠٢٢

نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني للجامعات العراقية ، هو الأكثر بحثاً الآن من قبل جميع الطلاب والطالبات الآن ممن تخطوا امتحانات الصف السادس الإعدادي الحاصلين على الدرجات التي تتناسب مع الالتحاق بالجامعات العراقية حسب ما تم الإعلان عنه خصوص نسب القبول والحدود الدنيا للقبول المركزي بالجامعات العراقية الموزعة بالمحافظات العراقية.

وعلى الجانب الآخر نود أن نُطالعكم أنه سيتم نشر نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني موقع النجاح أيضاً وموقع وزارة التربية العراقية ، حيث سيتم نشر ملفات PDF تحتوي على أسماء الطلاب والطالبات المقبولين مع نسبة قبولهم والجامعة التي سيتم الالتحاق بها أما عن موقع نتائجنا وموقع ناجح أو النجاح فمن المعروف كل عام ينشرون رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية.

نتائج القبول المركزي 2022 موقع نتائجنا

وفي ذات الصدد فقد نشرت صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الخميس، أنها حالياً تستعد من أجل الإعلان عن نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية 2021-2022 ، وعقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعاً مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أكد خلاله معاليه أن ملفات القبول المركزي للجامعات العراقية 2022 ، تُمثل مفصلا سنويا يتضمن آلية الطلبة وعوائلهم منوهاً على ضرورة استكمال جميع الإجراءات التي تخص إعلان نتائج القبول المركزي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، وسرعة الإنجاز للإعلان عنها خلال الفترة الحالية.

وسوف نتابع أول بأول كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل فيما يخص ذات الشان، حيث سنعمل على توفير روابط استخراج نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الامتحاني عبر هذه الصفحة فور نشرها سواء من خلال وزارة التربية العراقية أو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، فتابعوا معنا.