"أوميكرون" يصيب عشرات المطعمين.. وعلامة إيجابية واحدة

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا.
ووفق رئيسة المراكز روشيل والينسكي، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة هي لأشخاص حصلوا على التطعيم.
لكن العلامة الإيجابية التي أعلنتها والينسكي، هي أن المصابين بالمتحور الجديد "يعانون حاليا أعراضا خفيفة".
وأضافت أن البيانات الخاصة عن المتحور الجديد لا تزال محدودة، لافتة إلى عمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل ما بين أيديها من بيانات ومعلومات، لتوقع ما قد يسببه "أوميكرون".
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن والينسكي قولها: "ما نعرفه عموما هو أنه كلما زاد عدد الطفرات في المتحور كلما احتجنا لتعزيز المناعة، وهو ما تساهم به الجرعات المعززة للقاح المضاد لكورونا".
وأوضحت المسؤولة أن أعراض "أوميكرون" التي رصدت حتى الآن خفيفة، وتشمل السعال والاحتقان والتعب، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات بسبب المتحور في الولايات المتحدة.
وكانت شركة "بيونتيك" قد أعلنت في الثامن من ديسمبر الجاري، أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة "فايزر"، لا يزال فعالا ضد "أوميكرون" بعد 3 جرعات.
وأكدت الشركة في بيان عزمها تطوير لقاح مخصص للمتحور بحلول شهر مارس المقبل.
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