مصر.. ضبط عصابة تنقيب عن الآثار يقود لـ"كشف ضخم"

قادت عملية أمنية للقبض على عصابة للتنقيب عن الآثار في مصر، إلى اكتشاف السلطات مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن أجهزة الأمن في القاهرة "تلقت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس، فاستهدفتهم بمأمورية أمنية وتم القبض عليهم".

وحسب المصدر، فقد تبين أن "المتهمين 8 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا، واتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان لعلمهم بوجود آثار أسفله، وكانوا سيهربون ما يستخرجونه من آثار إلى الخارج".

وأوضح المصدر أن السلطات استدعت مسؤولي وزارة السياحة والآثار لإكمال الحفر بمعرفتهم، وبالفعل "اكتشفوا مقبرة فرعونية بداخلها تابوت ضخم يبدو أنه لأحد الملوك".

وأوضح المصدر أن قوات الأمن فرضت سوارا أمنيا على المكان لحين استكمال أعمال الحفر، في المنطقة المعروفة بكثرة آثارها حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.