شروط التمويل الأصغر بدون كفيل للمواطنين والمقيمين والمستندات المطلوبة

شركة اليسر هي من أقوى الشركات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم تمويل للمقيمين والمواطنين، وتقدم عروض تمويلية قوية تناسب الجميع، ول حرة اختيار التمويل الذي تحتاج إليه، كما أنها تقدم عدة تمويلات متنوعة منها التمويل الشخصي، والتمويل التأجيري للسيارات بالمرابحة أو التأجير، والتمويل الأصغر، وتمويل السلع الاستهلاكية، وتمويل للمنشآت الغيرة والمتوسطة، وتمويل للمتقاعدين لأي من هذه التمويلات، ولكن هناك بعض الشرو التي يجب توافرها للحصول على أحد هذه التمويلات بمميزات قوة تهم الفرد.

يمكنك أن تحصل على التمول الأصغر بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، كيفية استخدام نظام السداد أون لاين، كما أنه يمكنك أن تقم بدفع القسط الأول بعد مرور حوالي شهرين من الحصول على التمويل بمبلغ يصل حد أقصى إلى 30 ألف ريال، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، وبأقل قسط شهري، كما أن فترة السداد للتمويل تمتد حتى ثلاث سنوات، فإذا كنت مقيم أو كنت مواطن داخل المملكة العربية السعودية تقدم بلبك في الحال وسوف تحصل على التمويل في أسرع وقت وبدون تعقيدات، فالتميل الأصغر لا يشترط وجود الجهة المعتمدة فلك حرية القدم طلب التمويل بإجراءات ميسرة ويصلح للنساء والرجال.

أعلنت شركة اليسر عن وجود عدة شروط معينة لأي من التمويلات المتاحة لديها ولكن وفق بعض الإجراءات والمستندات والشروط المطلوبة، والتي يجب أن تكون موجودة في العميل، ومن أهم تلك الشروط أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال شهرياً لكلا من المواطنين والمقيمين، والعمر لا يتخطى 60 عما ولا ينقص عن 22 عاما، ولكن المتقاعدين فق السن التقاعدي ويتم ذلك عن طريق الاتصال بخمة العملاء على الرقم 8001160711 للاستفسار عن شروط التقديم للمتقاعدين من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة الثامنة ونصف وحتى الرابعة ونصف، ويجب أن يكون العمل بالوظيفة قبل طلب التمويل بمدة ثلاثة شهور.

حتى تحصل على التمويل الأصغر من شركة اليسر فقم بتقديم الأوراق المطلوبة من صورة الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، والعنوان، وكشف حسسا بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتعريف بالراتب، ويتم تقديم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وملئ كافة البيانات المطلوبة، أو الاتصال بخدمة العملاء للمزيد من الحصل على طريقة التقديم والعروض المتاحة في الوقت الحالي لشركة اليسر.