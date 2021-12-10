بوتين عن النزاع فى شرق أوكرانيا: يشبه الإبادة

وردًا على سؤال صحفى فى اجتماع للمجلس الرئاسى لحقوق الإنسان، أمس الخميس، قال بوتين: "أنتم وأنا نعرف ما يحدث فى دونباس"، وذلك فى إشارة إلى منطقة النزاع فى شرق أوكرانيا، مضيفًا: "بالطبع يشبه ذلك الإبادة".
وكان الرئيس الروسى قد وصف المفاوضات مع نظيره الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء الماضى، عبر الفيديو، بأنها موضوعية وبناءة، لافتًا إلى أن هناك فرصة لمواصلة هذا الحوار.
وخلال مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليونانى فى سوتشى، الأربعاء الماضى، قال بوتين: "إن المحادثة كانت منفتحة وموضوعية وبناءة، ولدينا فرصة لمواصلة هذا الحوار، ويبدو لى أن هذا هو الشىء الأكثر أهمية".
وأضاف بوتين:" لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على مواصلة النقاش، وسنتبادل وجهات النظر حول موضوع الأمن فى المستقبل القريب"، لافتا إلى أن بلاده ستقدم اقتراحاتها فى غضون أيام قليلة، ربما خلال أسبوع، إلى الجانب الأمريكى لدراستها.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، ناقشا خلال محادثاتهما الاستقرار الاستراتيجى والقضايا الإقليمية، إن الرئيسين الروسى والأمريكى أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا.
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