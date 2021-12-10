حصيلة كبيرة فى إصابات كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 49,458,520 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 790,766.

وفى وقت سابق، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالى الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 267.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 5.2 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 الف حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 22.1 مليون إصابة.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 473.9 الف حالة وإجمالى إصابات 34.6 مليون إصابة.

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة وإجمالى إصابات 3.9 مليون إصابة.

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 279.2 الف وفاة وإجمالى إصابات 9.7 مليون إصابة.

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات 201.4 الف وفاة، وإجمالى إصابات 2.2 مليون إصابة، وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 146.4 حالة وإجمالى إصابات 10.6 مليون إصابة.

وفى المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالى وفيات 143.9 ألف أصابة وإجمالى إصابات 4.2 مليون إصابة.

وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 134.4 الف حالة وإجمالى إصابات 5.1 مليون إصابة، تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 130.4 حالة وإجمالى إصابات 6.1 مليون إصابة.