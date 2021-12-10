وفى مقابلة مع مؤسسة"مكلاتشى" بواشنطن، قال فاوتشى إن الولايات المتحدة تشهد بالفعل ارتفاعًا فى عدد حالات الإصابة بالوباء، محذرًا من أن 60 مليون أمريكى لم يتلقوا التطعيم بعد.
واعتبر فاوتشى، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ورئيس المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، أن بلاده لديها "ما يكفى من المشاكل مع السلالة دلتا".
وأشار العالم الأمريكى إلى السلالة دلتا، قائلاً: "الناس يتحدثون عن موجة الشتاء مع وجود أوميكرون، ولا نزال نسجل 100 ألف حالة يوميًا"، ولدينا حوالى 50 ألفًا فى المستشفيات، مؤكدًا أم أمريكا تشهد ما يقرب من 1400 حالة وفاة يوميًا.
وقال فاوتشى: "أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على مشكلتنا الحقيقية، ومشكلتنا الحقيقية الآن هى دلتا".
وقبل 5 أيام، أكد الخبير الأمريكى البارز أنه لم يثبت بعد خطورة المتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مضيفًا أنه: "نعيد النظر بحظر السفر الذى فرض على 8 دول جنوب إفريقية بسبب متحور أوميكرون".
وكان مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا، أعلن أن سلالة أوميكرون تنتشر فى 15 ولاية أمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاوتشى يتحدث عن خطورة متحورى دلتا وأوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.