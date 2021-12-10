فاوتشى يتحدث عن خطورة متحورى دلتا وأوميكرون

جدة - نرمين السيد - توقع كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، الدكتور أنتونى فاوتشى، أمس الخميس، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون أقل حدة من المتحور "دلتا"، معتبرًا أن الأخيرة هى "المشكلة الحقيقية" للأمريكيين خلال هذا الشتاء.





وفى مقابلة مع مؤسسة"مكلاتشى" بواشنطن، قال فاوتشى إن الولايات المتحدة تشهد بالفعل ارتفاعًا فى عدد حالات الإصابة بالوباء، محذرًا من أن 60 مليون أمريكى لم يتلقوا التطعيم بعد.

واعتبر فاوتشى، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ورئيس المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، أن بلاده لديها "ما يكفى من المشاكل مع السلالة دلتا".

وأشار العالم الأمريكى إلى السلالة دلتا، قائلاً: "الناس يتحدثون عن موجة الشتاء مع وجود أوميكرون، ولا نزال نسجل 100 ألف حالة يوميًا"، ولدينا حوالى 50 ألفًا فى المستشفيات، مؤكدًا أم أمريكا تشهد ما يقرب من 1400 حالة وفاة يوميًا.

وقال فاوتشى: "أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على مشكلتنا الحقيقية، ومشكلتنا الحقيقية الآن هى دلتا".

وقبل 5 أيام، أكد الخبير الأمريكى البارز أنه لم يثبت بعد خطورة المتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مضيفًا أنه: "نعيد النظر بحظر السفر الذى فرض على 8 دول جنوب إفريقية بسبب متحور أوميكرون".

وكان مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا، أعلن أن سلالة أوميكرون تنتشر فى 15 ولاية أمريكية.