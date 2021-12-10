الجيش اليمنى يحرر قرى من قبضة الحوثيين فى تعز

جدة - نرمين السيد - وأكدت القوات، فى بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، سيطرتها على جمرك الحوثيين فى سقم شمال مديرية مقبنة، وسط حالة من الانهيار فى صفوف الميليشيات.. كما خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، حيث سقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.
من جهته، قال الناطق الرسمى لألوية العمالقة، مأمون المهجمى، إن "القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة على جمرك سقم فى شمير، كان آخرها جبل قبنة الاستراتيجى"، موضحًا أن القوات المشتركة فى تقدم مستمر، وسط حالة من التخبط والتقهقر فى صفوف الحوثيين.
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