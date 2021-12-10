الرئيس الأوكرانى: بايدن أطلعنى على سير محادثاته مع بوتين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، أنه بحث مع نظيره الأمريكى جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.





وقال زيلينسكى فى تغريدة كتبها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: "أجريت اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة مع بايدن وأطلعنى الرئيس الأمريكى أطلعنى على سير محادثاته مع بوتين". وأضاف: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع فى منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية فى أوكرانيا".

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