المغرب يعلن إغلاق الحدود حتى نهاية 2021

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المديرية العامة للطيران المدنى المغربية فى مذكرة إنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى المغرب بداية من 9 ديسمبر، وحتى 31 ديسمبر، على أقل تقدير".
وأضافت المديرية المغربية أنه ستستثنى من هذا القرار الرحلات التى ستخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.
وفى أعقاب قرار المديرية، أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه "سيتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب فى كلا الاتجاهين، ابتداء من 9 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2021، فى الساعة 23:59" بالتوقيتين المحلى والعالمى.
وكانت السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضى الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على المكاسب التى حققها المغرب فى مجال إدارة جائحة كورونا، وحماية صحة المواطنين.
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