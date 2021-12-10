اليابان تؤكد اكتشاف 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى اليابان، اليوم الجمعة، اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلنت اليابان فى 30 نوفمبر الماضى، اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" فى البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو".

واعتبارًا ذلك التاريخ، قررت الحكومة اليابانية إغلاق الحدود أمام جميع الزوار الأجانب، للحد من انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا الذى تم اكتشافه للمرة الأولى فى جنوب إفريقيا، والمعروف باسم أوميكرون.

كما أعلنت السلطات الحكومية فى اليابان، يوم الأحد الماضى، عزمها على تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول النامية، لمواجهة المتحور أوميكرون.

ووفقًا لهيئة الاذاعة اليابانية، قال وزير الخارجية اليابانى، هاياشى يوشيماسا، إنه "حتى إذا كان يمكن لليابان احتواء العدوى، فإن الخطورة ستظل قائمة فى حال استمر تواجد الفيروس فى أماكن أخرى بالبلاد".

وأكد يوشيماسا فى تصريحاته للصحفيين، على أن الجهود العالمية لاحتواء الفيروس أساسية، لافتًا إلى أن الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وكانت اليابان أعلنت عزمها على توفير 60 مليون جرعة لقاح، تمكنت من توزيع نصفها حتى الآن، وذلك فى ظل مطالبات الأمم المتحدة بتوزيع أسرع للقاحات، محذرة من أن "معدلات التطعيم المنخفضة فى الدول النامية فى إفريقيا وأماكن أخرى وراء تفشى المتحور".