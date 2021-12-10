وصول أكثر 3.6 مليون جرعة من لقاحى موديرنا واسترازينيكا إلى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الشحنة، المكونة من مليونى و948 ألف جرعة من لقاح موديرنا و698 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا والتى اشترتها الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص، قد وصلت صباح اليوم إلى مطار نينوى أكينو الدولى على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الصينية.

وأوضحت فرقة العمل الوطنية المعنية بلقاحات كورونا فى الفلبين أنه من بين جرعات لقاح موديرنا التى تقترب من الثلاثة ملايين جرعة، اشترت الحكومة الفلبينية مليونى و102 جرعة بينما اشترى القطاع الخاص 846 ألف جرعة؛ مضيفة أن جرعات لقاح استرازينيكا اشتراها القطاع الخاص.

يشار إلى أن الفلبين تمكنت من تطعيم 54 مليون شخص على الأقل ضد الفيروس التاجى بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، بينما حصنت السلطات الفلبينية 39.5 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس، وذلك حتى يوم أمس الخميس.