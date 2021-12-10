أمريكا تنتقد قرار نيكاراجوا بقطع علاقاتها مع تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة: "نشجع جميع الدول التى تقدر المؤسسات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وتعزيز الرخاء الاقتصادى لمواطنيها على توسيع المشاركة مع تايوان".

وكانت نيكاراجوا قد أعلنت أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان مع الاعتراف بـ"صين واحدة" تمثلها الحكومة فى بكين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد نيكاراجوا شهر نوفمبر الماضى، فى أعقاب الانتخابات التى نظمها الرئيس دانيال أورتيجا ونائبته روساريو موريو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد إعلان نيكاراجوا نتائج الانتخابات، إن واشنطن تعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين فى نيكاراجوا ووصفت الانتخابات بالصورية.