موافقة فورية 50,000 ريال تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

الآن موافقة فورية عند التقديم الإلكتروني عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للتمويل حيث تقدم العديد من العروض التمويلية للمواطنين السعوديين لخدمتهم ومساعدتهم في توفير مطالبهم وقد حقق التمويل الميسر نجاح كبير في المراحل السابقة ولكن يحتاج هذا التمويل العديد من الشروط والمتطلبات الأساسية منها توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص مع إحضار جميع العملاء تقرير سمة ويجب عدم التعثر فيه لضمان الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو تحويل الراتب بأقساط شهرية ميسرة تبدأ من أربعة وعشرون شهر وتصل حتى ثمانية وأربعون شهر بموافقة تمويل إمكان المقدم من بنك الراجحي لعام 1443 هجريًا داخل أراضي المملكة.

الشروط الموافقة على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء

للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان مصرف الراجحي بالمملكة يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 ريال إذا كان المتقدم متقاعد عن العمل أما إذا كان المتقدم موظف سعودي الجنسية يحتاج توفير راتب 2000 ريال وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب تمويل إمكان بالمملكة كالتالي لعام 1443 هجريًا:

يحتاج التمويل الميسر توفير تقرير عن سمة مع فتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي السعودي.

توفير إيضًا دخل شهري ثابت يبدأ من 1900 ريال من المتقاعد للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

كذلك توفير 2000 ريال سعودي إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل موظف سواء كان في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص داخل أراضي السعودية.

يبدأ التقديم من عمر 22 عام حتى 60 عام بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

تمويل إمكان بدون كفيل غارم سعودي الجنسية.

يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر.

التمويل الميسر مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

التمويل لدى شركة إمكان بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

مزايا الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء