أمريكا وفنلندا تدعوان روسيا إلى تهدئة التوترات على الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الدولة الفنلندى الدائم للشؤون الخارجية ماتى أنتونن فى واشنطن، حيث أكدا التزامهما بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادى.
وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء القمع السياسى المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان فى بيلاروسيا.
كما ناقش الدبلوماسيان سبل تعميق تعاونهما الأمنى القوى بالفعل، بما فى ذلك فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.
من جانبها، رحبت شيرمان بتوسيع التعاون مع فنلندا بشأن الأولويات المشتركة فى القطب الشمالى.
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