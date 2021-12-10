الصحة التونسية: تطعيم 35 ألفا و778 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة التونسية فى بيان اليوم الجمعة، أن 5 ملايين و306 آلاف و722 شخصا، استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 10 ملايين و894 ألفا و50 جرعة بينها 24 ألفا و30 جرعة للسفر.

يذكر أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.