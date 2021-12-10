جنوب إفريقيا تصدر بيانا عن وفيات متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة فى المعهد الوطنى للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، ميشيل جرومى، اليوم الجمعة، أنه لا توجد صلة بين حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا، والحالات التى يتم إدخالها المستشفى خلال الموجة الحالية من العدوى فى البلاد.





وفى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، كشفت جرومى عن تراجع طفيف فى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمتحور أوميكرون، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة.

وقالت لمسؤولة بالمعهد الوطني للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا، إن الموجة الحالية تختلف عن الموجات السابقة التى كانت تشهد ارتفاعًا متزامنًا فى الإصابات والحالات التى يتم إدخالها المستشفى، لافتة إلى أن الموجة الحالية من العدوى تسجل انخفاضاً فى الحالات التى يتم إدخالها المستشفى.

كما نوهت جرومى إلى أن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد تسجل ارتفاعًا لدى الفئات العمرية ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد حذر من تضاعف حالات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بنحو خمس مرات فى بلاده، مشددًا على أن زيادة رفع نسبة التطعيم هى الأداة الرئيسة لمكافحة المتحور الجديد.

وحسبما نقلت شبكة "إيمرجينسى لايف"، الإثنين الماضى، قال الرئيس رامافوزا إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" من القيود التى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان وإسرائيل وبريطانيا على الوافدين من دولته والدول الأخرى فى المنطقة، معتبرًا أن "النتيجة الوحيدة لحظر السفر ستكون زيادة الضرر بالبلدان المتضررة، وتقويض قدرتها على الاستجابة للوباء، وبالتالى التعافى".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المتحور أوميكرون ظهر لدى أغلبية الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين، فى جوتنج، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى جنوب إفريقيا.