التشيك تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" - فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن هذه الحصيلة تعد أقل بمقدار 4 آلاف و400 حالة عن الإصابات المسجلة فى اليوم ذاته من الأسبوع الماضى.

وأوضح أن أكثر من 6300 شخص يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات من جراء الإصابة بالفيروس، حيث يرقد ما يزيد عن ألف شخص فى العناية المركزة.

وأشار الراديو إلى أن أكثر من 2.31 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا فى التشيك منذ بداية الجائحة، توفى من بينهم 34 ألفا و424 شخصا بسبب مضاعفات نتجت عن الإصابة بالفيروس.