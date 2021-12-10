خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في منصة أبشر

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في منصة أبشر؛ يمكن للمواطنين الذين يمتلكون مركبات خاصة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت، حيث يُعد ذلك من ضمن خطة المملكة في تسهيل الحياة على المواطنين لتوفير الكثير من الوقت والجهد وجعل الحياة أسهل، فيمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات عبر بوابة أَبشر إلكترونياً بإتباع بعض الخطوات البسيطة، ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المُخالفات المٌروية من خلال أَبشر وكذلك كيفية الاعتراض على المُخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

يستطيع كلاً من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية الاستعلام عن المُخالفات المرورية في أبشر عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي :

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر. ثم الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية. تدوين رقم الهوية أو رقم اللوحة. ثم تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على استعلام.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر

يبحث البعض عن كيفية الاستعلام عن المُخالفات المُرورية بدون الدخول إلى أبشر حيث يجد البعض مشاكل عند الدخول إلى أبشر لذلك قامت إدارة المرور بتسهيل الاستعلام عن طريق موقع سعودي الإلكتروني ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات وهي :

الدخول إلى موقع سعودي الإلكتروني. النقر على أفراد. يتم ظهور خانة البحث قم بكتابة المخالفات المرورية. سوف يتم ظهور الخدمة قم بالنقر عليها. ثم النقر على ابدأ الخدمة. قم بتسجيل البيانات المطلوبة في موضعها. كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية ثم تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على عرض.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية الجديدة

من الممكن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة أبشر. ثم الدخول إلى صفحة المخالفات المرورية. النقر على اعتراض. قراءة شروط تقديم الاعتراض جيداً ثم فتح الصفحة الخاصة بتقديم الاعتراض. كتابة جميع البيانات المطلوبة. ثم تدوين أسباب الاعتراض. النقر على إرسال الطلب.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في منصة أَبشر، كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر، وطريقة الاعتراض على المخالفات المرورية الجديدة.