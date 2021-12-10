تعرف على أولى جولات مستشار ألمانيا الجديد بعد يومين من أدائه اليمين

جدة - نرمين السيد - يجرى المستشار الألمانى الجديد، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أولى جولاته الخارجية بزيارة إلى عاصمتين فى الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد يومين فقط من أدائه اليمين الدستورة خلفًا للمستشارة أنجيلا ميركل.





وحسبما ذكرت تقارير ألمانية، ستكون أولى جولات شولتس الخارجية إلى باريس وبروكسل، حيث يلتقى المستشار المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى العاصمة الفرنسية. كما يجرى المستشار الألمانى الجديد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، فى بروكسل. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقدت محادثات فى باريس وبروكسل، أمس الخميس، مشددة على أن أوروبا قوية وتحتاج إلى زخم فرنسى-ألمانى قوى، إذ تعتبر فرنسا الجارة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة لألمانيا، ما جعلها وجهة السفر الأولى للمستشار الألمانى الجديد ووزيرة خارجيته. يذكر أن باريس وبروكسل كانتا أيضًا أولى الجولات الخارجية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك ـ فالتر شتاينماير قبل 16 عامًا، عندما تولت زعيمة الحزب المسيجى الاجتماعى المستشارية الألمانية.

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