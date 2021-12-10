سلطنة عمان وتنزانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحثت رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن، مع رئيس مجلس الدولة العمانى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن الخليلى استعرض مع رئيسة الجمهورية خلال زيارته والتى تأتى فى إطار تكليف من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، للمشاركة فى الاحتفالات الستين لاستقلال تنزانيا - العلاقات والتاريخ المشترك بين البلدين.

من جانبها، أكدت رئيسة تنزانيا، العلاقات المشتركة التى تربط البلدين، وتطلعاتها إلى تنميتها بما يدفع لمزيد من التعاون القائم بين البلدين.