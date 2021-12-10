سلطنة عمان وتنزانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن الخليلى استعرض مع رئيسة الجمهورية خلال زيارته والتى تأتى فى إطار تكليف من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، للمشاركة فى الاحتفالات الستين لاستقلال تنزانيا - العلاقات والتاريخ المشترك بين البلدين.
من جانبها، أكدت رئيسة تنزانيا، العلاقات المشتركة التى تربط البلدين، وتطلعاتها إلى تنميتها بما يدفع لمزيد من التعاون القائم بين البلدين.
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