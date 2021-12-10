روسيا تعلن تفاصيل اكتشاف 4 إصابات جديدة بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مدير مركز فيكتور فى العاصمة موسكو، رينات ماكسوتوف، إنه تم عزل 4 حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" فى روسيا، موضحًا أن الحالات الأربعة لسياح عائدين من بلدان مختلفة.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين فى روسيا، "روس بوتريبنادزور"، يوم الثلاثاء الماضى، فرض إجراءات مشددة على الوافدين من دول إفريقية، منها فرض الحجر الصحى لمدة 14 يومًا، وإجراء اختبارين ضد فيروس كورونا. وشملت الإجراءات الروسية الوافدين من بلدان: جنوب إفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوى، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتينى، وسيشل، ومالاوى، وموزمبيق".

وكانت السلطات الصحية فى روسيا أعلنت يوم الإثنين الماضى، تسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون"، لاثنين من الركاب قدما من جنوب إفريقيا.

وقالت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك، حينذاك، إن المصابين قادمان من جنوب إفريقيا، مضيفة أنه تأكدت إصابة عشرة أشخاص بكورونا بعد عودتهم من جنوب إفريقيا مؤخرًا، وأن الفحوصات تتواصل لمعرفة السلالات المصاب بها الآخرون.