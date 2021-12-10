موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للهلال في اللقاء اليوم

تنتظر الجماهير السعودية رؤية بطل أسيا من جديد في المسابقة المحلية، عندما يحين موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الأسبوع الرابع لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام اليوم أيضاً مباراة النصر والطائي، يسعى بطل أسيا للعودة بقوة للمسابقة المحلية، والفوز اليوم على الفيحاء المنافس العنيد في مباراة اليوم الذي يدخل اللقاء وطموحه تحقيق نتيجة إيجابية، تدخله المربع الذهبي الهلال في المركز الرابع في الجدول برصيد 20 نقطة، بينما منافسة الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وفي حالة الفوز على الزعيم سيتقدم للمركز الرابع.

مباراة الهلال والفيحاء اليوم

لعب الهلال 10 مباريات قبل هذا اللقاء جمع من خلالهم 20 نقطة، فقد حقق الموج الأزرق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة في الدوري، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف، بينما الفيحاء لعب قبل هذه المباراة 12 لقاء، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وهزم في 4 مباريات، سجل مهاجموه 13 هدف وسكنت شباكه 11 هدف.

14.40 : الثالثة إلا الثلث عصراً بالتوقيت العالمي.

16.40 : الخامسة إلا الثلث بعد العصر بتوقيت القاهرة، الخرطوم.

17.40 : السادسة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، العراق، سوريا.

18.40 : السابعة إلا الثلث بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

حراسة المرمى ” المعيوف”.

خط الدفاع ” عبد الله المفرح، محمد البريك، جانج هيون سو، ياسر الشهراني”.

خط الوسط ” موسى ماريغا، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، محمد كانو، سلمان الفرج”.

الهجوم ” جوميز”.

موعد مباراة الهلال والفيحاءالتشكيل المتوقع للهلال ضد الفيحاءالقناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قناة ssc hd 5، ويعلق على المباراة المعلق المتميز عبد الله الحربي، وتبدأ القناة في نقل الاستوديو التحليلي للمباراة من الساعة الخامسة و10 دقائق، أي قبل اللقاء بنصف ساعة لتحليل الأداء المتوقع للفريقين.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 10 5 5 0 20 10:16 6 20 5 الفيحاء 12 5 3 4 18 11:13 2 18 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 11 5 2 4 19 14:18 4 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 15 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11 16 الطائي 12 3 1 8 18 19:9 -10 10

المباراة الهلال * الفيحاء البطولة مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموعد والتوقيت اليوم الجمعة الموافق 2021/12/10 في التوقيت السابق ذكره في المقال الملعب ملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة قنوات ssc الرياضية السعودية

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